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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агаларов: «В нынешних реалиях «Ахмат» может побороться за тройку»

04 Мая 2023 • 16:38 Комментировать
Торпедо Москва
...
Ахмат
06.05 16:30

Форвард «Ахмата» Гамид Агаларов поделился мнением о том, за какое место может бороться грозненский клуб в РПЛ.

«Мы внутри знаем, на что способны, что мы можем. Хотим забраться еще выше. Какой предел? Первое место (смеется). В нынешних реалиях, думаю, можно побороться за третье, почему нет? В команде все так думают», — цитирует Агаларова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего футболиста три забитых мяча и три результативные передачи в 24 матчах с учетом всех турниров.

После 25 туров «Ахмат» располагается на пятой строчке в чемпионате России, имея в своей копилке 40 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Гамид Агаларов
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ТОРПЕДО МОСКВА АХМАТ
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