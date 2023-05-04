Агаларов: «В нынешних реалиях «Ахмат» может побороться за тройку»

Форвард «Ахмата» Гамид Агаларов поделился мнением о том, за какое место может бороться грозненский клуб в РПЛ.

«Мы внутри знаем, на что способны, что мы можем. Хотим забраться еще выше. Какой предел? Первое место (смеется). В нынешних реалиях, думаю, можно побороться за третье, почему нет? В команде все так думают», — цитирует Агаларова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего футболиста три забитых мяча и три результативные передачи в 24 матчах с учетом всех турниров.

После 25 туров «Ахмат» располагается на пятой строчке в чемпионате России, имея в своей копилке 40 набранных очков.