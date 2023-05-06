Ташуев: «Надеюсь, что к следующим турам пять человек будут готовы»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- Грандиозные проблемы с составом. И Садуллаев, и Бериша, Харин, Нижич, Тимофеев, Алейников. По сути половина состава. Как все эти проблемы нивелировать, и что делать с атакой в такой ситуации?

- В атаке у нас хорошая группа, Конате, Агаларов. Мы понимаем структуру «Торпедо» и готовились под нее. Поэтому выбор состава был, как паззл. Это какая-то пандемия для нас - то, что случилось, все эти истории надо проходить. Тем более, я надеюсь, что к следующим турам пять человек будут готовы.