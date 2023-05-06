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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Несмотря на проблемы с составом «Ахмат» разорвал «Торпедо» Пепа в «Лужниках», забив пять голов

06 Мая 2023 • 18:27 Комментировать
Торпедо Москва
1:5
Ахмат
окончен

«Ахмат» и московское «Торпедо» сошлись в рамках чемпионата России. Встреча 26-го тура РПЛ состоялся 6 мая на стадионе «Лужники».

Протокол игры  
Торпедо Москва1:5Ахмат
  12'Тодорович Дарко (0:1)
  19'Конате Мохамед II (0:2)
  38'Камилов Владислав (0:3)
(1:3) Стефанович Илья74'  
  77'Диванович Заим (1:4)
  Агаларов Гамид (1:5)
Бабурин ЕгорЮзепчук Роман  53'Кожемякин ОлегСавич Игор  81'Самсонов Артём ВладимировичАндре Филипе 66' (Турищев Максим ( 66') Чурич МариоКаймаков Михаил 67' (Орехов Александр ( 67') Рейна ЙордиЛебеденко Игорь  45' 46' (Караев Давид ( 46'  81') Стефанович Илья
Запасные: Данилин Максим АлексеевичЭркинов ХожиматЖажа КоэльоЕнин ИванРоганович БоянПрошкин ЕгорДовбня АлександрБотнарь ВиталийШляков Евгений
Шелия ГиоргиТодорович ДаркоСемёнов АндрейБыстров МаратБогосавац МирославКамилов ВладиславШвец Антон  9' 70' (Трошечкин Александр ( 70') Карапузов ВладиславГбамбле Нене 46' (Ильин Владимир ( 46') Диванович ЗаимКонате Мохамед II 80' (Агаларов Гамид ( 80')
Запасные: Черняк ИльяТашаев РизванМацуев МинкаилИбишев Турпал-АлиЯкуев МагомедОпарин МихаилАльсултанов Ислам
06 мая. Стадион "Стадион им. Эдуарда Стрельцова" (Москва).

 

В гости к главному аутсайдеру РПЛ грозненский «Ахмат» прибыл с серьёзными кадровыми проблемами. Бериша, Олейников, Харин, Уциев и Садулаев не могли принять участие в матче. Правда, грозненцы в последних турах уже всерьёз ни за что не борются: до топ-3 далеко, до вылета – тоже. А «Торпедо» пока имеет теоретические шансы остаться в РПЛ, но уже мало кто верит в спасение «автозаводцев».

Ещё меньше веры осталось после игры против «Ахмата». Грозненцы даже не взглянули на проблемы с составом, буквально задавив соперника. Результат (читай, разгром) был обеспечен за первый тайм. Быстро открыл счёт «Ахмат» - это шикарным ударом отметился Дарко Тодорович. Карапузов на правом фланге получил мяч и скинул на ход Тодоровичу, а тот вошёл в штрафную площадь и по замысловатой траектории пальнул в «девятку» - 0:1.

Не дал поднять головы сопернику «Ахмат», и опять важнейшее участие принял Тодорович. Теперь с линии штрафной площади пробивал Дарко, по пути подставил ногу Мохамед Конате, проводивший мяч в самый угол. На форварда «Ахмата» и записали гол – 0:2. Моментально Конате должен был дубль оформлять, убежав на рандеву с Бабуриным. Егор выбежал далеко из ворот, по пустой уже рамке бил Мохамед, но слишком слабо мяч запустил. Защитник спас на «ленточке».

Но разгром всё-таки случился ещё в первом тайме. С правого края грозненцы загрузили мяч в штрафную площадь, Стефанович неудачно вступил в борьбу, буквально скинув на Камилова, а Владиславу лишь осталось в падении проткнуть мяч в ворота – 0:3. Никаких проблем не испытывал «Ахмат», несмотря на сильно видоизменённую атакующую линию.

Во втором тайме наконец случился обмен ударами, но опять же его инициировали гости. Сначала Карапузов взял отскок на дуге штрафной площади и мощно двинул в касание – мяч пролетел над перекладиной. В ответ Караев вырвался на ударную позицию и вдруг решил покатить поперёк штрафной площади на пустой угол ворот – Шелия прочитал эпизод и мяч забрал.

В последней трети матча случился и обмен голами. Турищев из центра штрафной площади пробил в соперника, но отскок оказался удачным для Стефановича, в падении дославшего мяч в сетку – 1:3. Прошло всего три минуты и Диванович разогнал контратаку, завершив свой рейд передачей на Конате. Мохамеду осталось лишь реализовать выход один на один – 1:4.

А на 90-й минуте гости сделали счёт совсем неприличным. Гамид Агаларов открылся на грани офсайда, получил пас от Трошечкина и переиграл Бабурина – 1:5. Просто вынос тела! Проблемы с составом никак не повлияли на «Ахмат». Грозненцы в гостях разгромили «Торпедо» и вернулись на пятое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ахмат
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