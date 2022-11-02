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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников: «Самым хорошим вариантом для «Локомотива» был бы Ганчаренко» эксклюзив

02 Ноября 2022 • 15:10 Комментировать
Урал
...
Локомотив Москва
06.11 14:00

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал потенциальное назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «железнодорожников».

«Назначение в принципе прогнозируемое. Набирали несколько кандидатур, и из всех, что есть, наверное, Галактионов - самый оптимальный вариант. Он работал с молодежью, а сейчас работает в «Пари Нижний Новгород». Его система и манера, видимо, подходит «Локомотиву». Поэтому выбор остановился на нем. Единственное, он не тренировал большие клубы - это минус. Сейчас у «Локомотива» такая ситуация,  что нужно спасать команду от вылета, а не строить какие-то грандиозные планы.

Выбирает кандидатов совет директоров «Локомотива». В такой ситуации иностранец вряд ли бы смог что-то сделать. Хотя мне вот симпатична работа Марцела Лички из «Оренбурга». У «Оренбурга» вообще есть опыт выращивания хороших тренеров, тот же Владимир Федотов. Так что если посмотреть на РПЛ, то из иностранцев только Личка мог бы поменять ситуацию, как я думаю. У него команда играет в хороший футбол. Многие кандидатуры заняты. Самым хорошим вариантом был бы Ганчаренко, но его «Урал» перехватил, и он сейчас в хорошей форме. В данной ситуации «Локомотив» делает оптимальный выбор, если приглашает Галактионова. Клуб сейчас не должен ничего придумывать, приглашать какого-то специалиста из-за рубежа. Нужен тот, кто понимает российский футбол. Кто знает переход «осень-весна», который очень сложный для всех команд. Поэтому и остановились на Михаиле Галактионове», - сказал Сенников.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников Михаил Галактионов Виктор Ганчаренко
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