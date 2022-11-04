Магкеев — о Европе: «Знаю, что мной интересовался «Марсель»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев признался, что хотел бы попробовать свои силы в Европе.

По словам 23-летнего футболиста, ранее им интересовался французский «Марсель», а также два итальянских клуба.

«Мне кажется, это нормальное желание — играть с самыми сильными соперниками в лучших лигах. Знаю, что мной интересовался «Марсель», а также два клуба из Италии. Но до конкретики, как понимаю, не доходило — мешали травмы», — цитирует Магкева «Спорт-Экспресс».

Защитник также отметил, что по стилю игры ему нравятся чемпионаты Англии, Италии и Германии. Однако Макеев прекрасно себя чувствует в «Локомотиве», поэтому не станет сильно расстраиваться, если в итоге уехать никуда так и не получится.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «железнодорожников» 15 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.