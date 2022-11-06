Булыкин: Ничья с «Уралом» — хороший результат для «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался после матча 16-го тура РПЛ между «железнодорожниками» и «Уралом» (2:2).

«Не хватило концентрации в защите, пропустили с угловых. Хорошо, что в конце собрались и сравняли счет, сейчас для команды каждое очко на вес золота», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, это хороший результат для «красно-зеленых», ведь «Урал» мог одержать победу, но и для «шмелей» такой счет можно считать положительным.

Екатеринбургский клуб занимает 10-е место в РПЛ, набрав 18 очков после 16 игр, а «Локомотив» идет на 14-й строчке, имея в своем активе 14 зачетных баллов.