Ганчаренко: «Есть настрой, что есть только эта игра и больше никаких нет»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- Неважно то, что было вчера. Наша цель - предельная концентрация сегодня. Есть настрой, что есть только эта игра и больше никаких нет. Учитывая то, что сейчас состав «Локомотива», другая мотивация, другое желание, не думаю, что вообще стоит сравнивать эти игры.

- Андрей Егорычев сегодня выходит в стартовом составе. В связи с его появлением будет как-то перестраиваться игра?

- Мы исходим из того, как ребята выглядят на тренировках, какие сочетания, под какого соперника, поэтому сегодня остановились на таком сочетании.

- По поводу Олега Шатова. Он впервые за долгое время появляется на скамейке запасных. Какова вероятность того, что он сегодня вступит в игру?

- Посмотрим, исходя из того, как будет развиваться матч.