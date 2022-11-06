Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко: «Есть настрой, что есть только эта игра и больше никаких нет»

06 Ноября 2022 • 14:02 Комментировать
Урал
0:1
Локомотив Москва
перерыв

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- Неважно то, что было вчера. Наша цель - предельная концентрация сегодня.  Есть настрой, что есть только эта игра и больше никаких нет. Учитывая то, что сейчас состав «Локомотива», другая мотивация, другое желание, не думаю, что вообще  стоит сравнивать эти игры.

- Андрей Егорычев сегодня выходит в стартовом составе. В связи с его появлением будет как-то перестраиваться игра?

- Мы исходим из того, как ребята выглядят на тренировках, какие сочетания, под какого соперника, поэтому сегодня остановились на таком сочетании.

- По поводу Олега Шатова. Он впервые за долгое время появляется на скамейке запасных. Какова вероятность того, что он сегодня вступит в игру?

- Посмотрим, исходя из того, как будет развиваться матч.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
0
1
2.60 3.70 2.60
Видео
06.11.22 в 16:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
3.65 3.55 2.07
Видео
06.11.22 в 19:00
Ростов Ростов
Динамо Москва Динамо Москва
2.22 3.55 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
14:55 · Россия. Первая лига
«Енисей» подобрался к лидеру, победив «Кубань»
14:55 · Россия. Премьер-лига
У «Сочи» не получается убедить Николича
14:45 · Россия. Премьер-лига
Изидор может покинуть «Локомотив» эксклюзив
14:42 · Россия. Премьер-лига
Как Миранчук забил «Уралу» - видео видео
14:26 · Россия. Первая лига
В «Рубине» не стали комментировать возможное приглашение Дзюбы
14:25 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук стал автором первого гола в матче «Урал» - «Локомотив»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Дзюба может перейти в последнюю команду РПЛ
14:11 · Россия. Премьер-лига
«Зениту» не нужен Дзюба 2
14:09 · Россия. Премьер-лига
Юсупов заявил, что у него нет претензий к судейству в матче со «Спартаком»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Уверен, любой клуб РПЛ стремится заполучить Дзюбу, это нападающий топ-уровня»
14:03 · Россия. Первая лига
«Уфа» с «Нефтехимиком» не открыли счёт
14:02 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Есть настрой, что есть только эта игра и больше никаких нет»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Локомотива» Фёдоров перед матчем с «Уралом»: «Фаворитов заранее не бывает»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис - о Дзюбе: «Вот уровень российского футбола - не можем заиграть в Турции» 2
13:29 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не планирует зимой подписывать новых нападающих
Все новости
Рекомендуем