Игрок «Урала» Мишкич получил черепно-мозговую травму в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич получил черепно-мозговую травму в матче 16-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом». Об этом сообщили комментаторы «Матч-Премьер» во время трансляции встречи.

В конце первого тайма хавбек «шмелей» столкнулся с защитником «железнодорожников» Егором Погостновым. После этого эпизода Мишкич не смог продолжить игру и сразу же покинул поле, вместо него в перерыве на замену вышел Эрик Бикфалви.

Портал LiveResult.ru проводит подробную прямую текстовую трансляцию матча «Урал» - «Локомотив». На данный момент столичный клуб ведет со счетом 1:0.