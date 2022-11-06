Карпукас: «Локомотив» проявил характер в матче с «Уралом»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался после матча 16-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2). Столичный клуб смог уйти от поражения на 95-й минуте встречи.

«Это очень ценный гол и в плане того, что мы заработали одно очко, и в плане становления команды. Нужно продолжать работать. Не сомневаюсь, что мы исправим турнирное положение», — приводит слова Карпукаса Sport 24.

Футболист отметил, что для него является важным гол в добавленное время, потому что в таких моментах проявляется характер команды.

В этом сезоне 20-летний хавбек принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.