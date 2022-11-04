Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорий Иванов отреагировал на признание Ганчаренко лучшим тренером октября в РПЛ

04 Ноября 2022 • 14:47 Комментировать
Урал
...
Локомотив Москва
06.11 14:00

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о том, что наставник команды Виктор Ганчаренко был признан лучшим тренером октября.

«Конечно, я доволен, считаю, это заслуженно. Доволен, что выбор пал именно на него. Он проделал очень хорошую работу не только в октябре, а как пришел. Он очень многое сделал», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, Ганчаренко возглавил екатеринбургский клуб в августе этого года. «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 17 очков после 15 туров. В предстоящем матче «шмели» примут «Локомотив», встреча продет 6 ноября в 14:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Виктор Ганчаренко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.11.22 в 19:00
Химки Химки
Оренбург Оренбург
3.45 3.55 2.13
Видео
05.11.22 в 14:00
Сочи Сочи
Спартак Москва Спартак Москва
3.05 3.75 2.25
Видео
05.11.22 в 16:30
Факел Факел
Краснодар Краснодар
2.85 3.35 2.55
Видео
05.11.22 в 16:30
Зенит Зенит
Ахмат Ахмат
1.25 6.40 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
16:51 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Комппер по-прежнему в Москве»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов считает, что РПЛ нужно продолжать во время чемпионата мира – 2022
16:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Гаджимурадова не исключил возможный переход игрока в «Спартак»
16:23 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «ЦСКА пора выигрывать и забирать свои очки»
16:23 · Россия. Первая лига
Агент: Дюпин сосредоточен на возвращении в РПЛ с «Рубином»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Мостового не удивило большое представительство игроков «Спартака» в расширенном списке сборной России
16:11 · Россия. Премьер-лига
Зобнин — о работе с Абаскалем: «Он комбинирует кнут и пряник»
16:02 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «В Санкт-Петербурге «Ахмату» будет очень тяжело»
16:01 · Россия. Премьер-лига
Щетинин рассказал, почему «Ростов» играет лучше во втором тайме
15:52 · Россия. Премьер-лига
Щетинин: У «Ростова» есть шанс оказаться в тройке
15:39 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов рассказал о советах Федотова по поводу плохой реализации
15:36 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Матчи «Спартака» с ЦСКА всегда стояли особняком»
15:23 · Россия. Премьер-лига
Колыванов — о матче «Ростов» - «Динамо»: «Было бы интересно, если бы сыграли 3:3»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Орещук считает, что Хайкин может перейти в топовый европейский клуб
15:13 · Молодёжное первенство
​Дерби «Краснодар» - «Кубань» установило рекорд посещаемости в МФЛ
Все новости
Рекомендуем