Григорий Иванов отреагировал на признание Ганчаренко лучшим тренером октября в РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о том, что наставник команды Виктор Ганчаренко был признан лучшим тренером октября.

«Конечно, я доволен, считаю, это заслуженно. Доволен, что выбор пал именно на него. Он проделал очень хорошую работу не только в октябре, а как пришел. Он очень многое сделал», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, Ганчаренко возглавил екатеринбургский клуб в августе этого года. «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 17 очков после 15 туров. В предстоящем матче «шмели» примут «Локомотив», встреча продет 6 ноября в 14:00 по мск.