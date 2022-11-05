Тихонов назвал фаворита матча «Урал» — «Локомотив»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ, в котором «Урал» примет на своём поле «Локомотив».

Эксперт считает, что «железнодорожники» являются фаворитами предстоящей встречи, так как они хорошо себя показали в игре 15-го тура с ЦСКА (0:1). Матч с «Уралом» состоится завтра, 6 ноября. Начало — в 14:00 по московскому времени.

«В этом матче встречаются две разные команды. «Урал» играет более прагматично, где-то от обороны, где-то высоко. «Железнодорожники» пока не так универсальны. Думаю, «Локо» не проиграет, но может и выиграть», — цитирует Тихонова Metaratings.

Напомним, что на данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 12 набранных очков после 15 матчей. От «Урала» «красно-зелёные» отстают на пять баллов.