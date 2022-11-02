Самедов: «Божович – очень хороший специалист»

Бывший игрок столичного «Локомотива» Александр Самедов высказался о Миодраге Божовиче на фоне его недавних заявлений.

«Считаю ли я его легендой российского футбола? Это очень хороший специалист, я могу о нем говорить с самых положительных моментов говорить. Это сильный тренер, хороший человек. Только так про него могу сказать», – заявил участник ЧМ-2018 в интервью изданию «ВсеПроСпорт».

По мнению экс-полузащитника российской национальной команды, Божович ненадолго остался без работы. Самедов отметил, что не будет комментировать его заявления, поскольку у каждого человека должно быть собственное мнение.

Напомним, что черногорский специалист недавно назвал себя легендой российского футбола и проехался по другим иностранным тренерам Российской премьер-лиги.

