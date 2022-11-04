Магкеев считает, что «Локомотив» мог прибавить при Циннбауэре

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о работе экс-наставника «железнодорожников» Йозефа Циннбауэра, покинувшего московский клуб после разгромного поражения от «Сочи» (0:4) в матче 12-го тура РПЛ.

По мнению 23-летнего футболиста, если бы руководство предоставило немецкому тренеру больше времени, то игра команды могла бы заметно улучшиться.

«Мы никогда не узнаем, где был бы «Локомотив», если бы не уволили тренерский штаб Циннбауэра. Но я допускаю, что, если бы им дали какое-то время, то наша команда действительно прибавила бы», — цитирует Магкеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Циннбауэр возглавил «Локомотив» минувшим летом, сменив на этом посту Заура Хапова. Под его руководством «железнодорожники» провели в чемпионате России 12 матчей, одержав в них две победы, трижды сыграв вничью и потерпев семь поражений.

После 15 туров текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» расположился на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. Свой следующий матч «красно-зелёные» проведут в воскресенье, 6 ноября, против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.