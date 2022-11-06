Григорий Иванов: «Урал» должен был обыгрывать «Локомотив»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался после матча 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Встреча между командами завершилась ничейным результатом 2:2. «Железнодорожники» смогли сравнять счет на 95-й минуте.

«Упустили победу на последних секундах. Первый тайм был не очень качественным в нашем исполнении. Во втором тайме немного перестроили игру, должны были выигрывать», — цитирует слова Иванова «Спорт-Экспресс».

На данный момент екатеринбургский клуб располагается на десятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 18 набранных очков после 16 туров.