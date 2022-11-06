Бикфалви: «Урал» потерял два очка в матче с «Локомотивом»

Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви прокомментировал результат матча с «Локомотивом». Встреча между командами в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги завершилась результативной ничьей 2:2.

«Плохо, что в конце не дотерпели до победы. Но команда отработала до конца. Могли быть три очка, поэтому мы два потеряли», — передает слова Бикфалви «Матч ТВ».

Футболист рассказал, что команда стала больше работать над стандартными положениями, поэтому много голов приходит с угловых.

В этом сезоне 34-летний нападающий провел 15 матчей с учетом всех турниров, забил три мяча и сделал один ассист.