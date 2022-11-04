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Магкеев: «От Сёмина доставалось даже запасным»

04 Ноября 2022 • 10:46 Комментировать
Урал
...
Локомотив Москва
06.11 14:00

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился воспоминаниями от работы с Юрием Сёминым, который возглавлял «железнодорожников» в период с 2016 по 2020 год.

По словам 23-летнего футболиста, Сёмин — очень строгий тренер, который скептично относился к молодым игрокам и мог накричать даже на запасных.

«От Сёмина доставалось даже запасным! Хотя ошибался тот, кто был на поле, ха-ха! До сих пор перед глазами картина: идёт навес на дальнюю штангу, из-под Рыбуса забивают... После этого Сёмин поворачивается к скамейке и кричит на Живоглядова с Идову: «Ну что-о-о вы, защи-и-и-тники! Как так мо-о-жно!» А они друг с другом переглядываются и не знают, что ответить», — приводит слова Магкеева «Спорт-Экспресс».

Последним местом работы 75-летнего Сёмина на сегодняшний день остаётся «Ростов», который он покинул осенью прошлого года. Вместе с «Локомотивом» легендарный тренер трижды выигрывал чемпионат России и шесть раз завоёвывал Кубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Станислав Магкеев
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