Магкеев: «От Сёмина доставалось даже запасным»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился воспоминаниями от работы с Юрием Сёминым, который возглавлял «железнодорожников» в период с 2016 по 2020 год.

По словам 23-летнего футболиста, Сёмин — очень строгий тренер, который скептично относился к молодым игрокам и мог накричать даже на запасных.

«От Сёмина доставалось даже запасным! Хотя ошибался тот, кто был на поле, ха-ха! До сих пор перед глазами картина: идёт навес на дальнюю штангу, из-под Рыбуса забивают... После этого Сёмин поворачивается к скамейке и кричит на Живоглядова с Идову: «Ну что-о-о вы, защи-и-и-тники! Как так мо-о-жно!» А они друг с другом переглядываются и не знают, что ответить», — приводит слова Магкеева «Спорт-Экспресс».

Последним местом работы 75-летнего Сёмина на сегодняшний день остаётся «Ростов», который он покинул осенью прошлого года. Вместе с «Локомотивом» легендарный тренер трижды выигрывал чемпионат России и шесть раз завоёвывал Кубок страны.