Сенников: «Уверен, любой клуб РПЛ стремится заполучить Дзюбу, это нападающий топ-уровня»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о будущем российского нападающего Артёма Дзюбы.

Напомним, сегодня, 6 ноября, известный инсайдер Иван Карпов сообщил, что 34-летний форвард расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

По мнению Сенникова, любой российский клуб хочет заполучить игрока такого уровня, как Дзюба.

«Слышал, что кто‑то из Италии хочет приобрести Дзюбу. Возможно, он захотел отправиться в другой европейский чемпионат. Уверен, любой клуб РПЛ стремится его заполучить. Это нападающий топ‑уровня», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

Ранее «Евро-Футбол.Ру»сообщал, что интерес к бывшему капитану сборной России проявляет московский «Локомотив».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл в составе «Адана Демирспор» пять матчей, отметившись в них одним забитым голом.