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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Комппер по-прежнему в Москве»

04 Ноября 2022 • 16:51 Комментировать
Урал
...
Локомотив Москва
06.11 14:00

Арманд Дурн, агент бывшего тренера «Локомотива» Марвина Комппера, сообщил, что его клиент продолжает находиться в Москве, несмотря на отставку, которая произошла ещё в начале сентября.

Ранее экс-спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн сообщал, что для клуба выгоднее было оставить Комппера и использовать его в других направлениях.  

«Марвин по-прежнему остаётся в Москве, предложений пока нет», — цитирует агента «РБ Спорт».

На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков после 15 туров. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут в воскресенье, 6 ноября, против «Урала». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марвин Комппер
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УРАЛ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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