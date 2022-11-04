Агент: «Комппер по-прежнему в Москве»

Арманд Дурн, агент бывшего тренера «Локомотива» Марвина Комппера, сообщил, что его клиент продолжает находиться в Москве, несмотря на отставку, которая произошла ещё в начале сентября.

Ранее экс-спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн сообщал, что для клуба выгоднее было оставить Комппера и использовать его в других направлениях.

«Марвин по-прежнему остаётся в Москве, предложений пока нет», — цитирует агента «РБ Спорт».

На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков после 15 туров. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут в воскресенье, 6 ноября, против «Урала». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.