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Московский топ-клуб хочет подписать Дзюбу эксклюзив

06 Ноября 2022 • 11:55 Комментировать
Урал
...
Локомотив Москва
Через 0 ч. 30 мин.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», нападающий  «Адана Демирспор» Артём Дзюба хочет вернуться в Москву. Интерес к 34-летнему форварду проявляет «Локомотив».

Ранее известный инсайдер Иван Карпов сообщил о том, что Дзюба уже разорвал контракт с турецким клубом. Чуть позже стало известно, что россиянин покинул Турцию.  

Напомним, Дзюба перешёл в «Адана Демирспор» минувшим летом из «Зенита». В составе своей новой команды форвард успел провести пять матчей и отметиться в них одним забитым голом. Ранее экс-игрок сборной России также выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Адана Демирспор
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УРАЛ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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