Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба хочет вернуться в Москву. Интерес к 34-летнему форварду проявляет «Локомотив».

Ранее известный инсайдер Иван Карпов сообщил о том, что Дзюба уже разорвал контракт с турецким клубом. Чуть позже стало известно, что россиянин покинул Турцию.

Напомним, Дзюба перешёл в «Адана Демирспор» минувшим летом из «Зенита». В составе своей новой команды форвард успел провести пять матчей и отметиться в них одним забитым голом. Ранее экс-игрок сборной России также выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал».