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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Логашов: «Божович легенда российского футбола, супертренер, суперличность»

02 Ноября 2022 • 13:36 Комментировать (2)
Урал
...
Локомотив Москва
06.11 14:00

Бывший защитник «Анжи» и «Локомотива» Арсений Логашов отреагировал на заявление черногорского тренера Миодрага Божовича, ранее назвавшего себя легендой российского футбола.

Напомним, 54-летний специалист также раскритиковал клубы Премьер-лиги за то, что они продолжают приглашать итальянских и немецких наставников, несмотря на имеющиеся у него достижения.  

Логашов поддержал Божовича, отметив большой вклад черногорца в успехи «Локомотива», которым он руководил в период с 2014 по 2015 год.

«Конечно, Божович прав. Он легенда российского футбола, супертренер, суперличность. Что не получилось у него в «Локомотиве»? Сложно ответить. В начале всё было хорошо, но потом была череда неудач. После поражения от ЦСКА его убрали, но после этих сложностей мы выиграли Кубок России. Возможно, надо было потерпеть и не убирать Божовича», — приводит слова Логашова «РБ Спорт».

Последним местом работы Божовича на сегодняшний день остаётся тульский «Арсенал», который специалист покинул по окончании минувшего сезона. Ранее он также работал в «Крыльях Советов», «Ростове», «Амкаре», «Москве» и сербской «Црвене Звезде».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Миодраг Божович Арсений Логашов
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Комментарии (2)
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rac531
02 Ноября 2022 в 13:57
БОЖОВИЧ?
Тренер среднего качества.
Разве его можно сравнить с Романцевым, Семиным, Газзаевым, которых по меркам российского футбола можно назвать супертрененами?)
rac531
02 Ноября 2022 в 13:54
Логашов? А это кто такой, чтобы ранжировать тренеров?
Игрок, факела, Тосно, Кубани, ...)
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