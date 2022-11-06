«Локомотив» объявил стартовый состав на матч с «Уралом»

Программа матчей 16-го тура Российской премьер-лиги продолжится поединком между екатеринбургским «Уралом» и московским «Локомотивом». Тренерские штабы команд объявили стартовые составы на предстоящую встречу.
С первых минут в составе хозяев появятся следующие футболисты: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Газинский, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов.
За «железнодорожников» сыграют: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Кузьмичев, Погостнов, Баринов, Миранчук, Марадишвили, Карпукас, Камано, Раконьяц.
Поединок состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» сегодня, 6 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
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