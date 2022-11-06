Генич дал прогноз на матч «Урал» - «Локомотив»

Комментатор Константин Генич поделился прогнозом на поединок 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором екатеринбургский «Урал» примет московский «Локомотив».

«У «Локомотива» достаточно ресурсов, чтобы удачно сыграть против «Урала». «Локо» может не проиграть. Не то что может не проиграть, а должен не проиграть», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Встреча «Урала» с «Локомотивом» состоится в воскресенье, 6 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

После 15 туров хозяева занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, а гости располагаются на 14-й строчке.