Гаджи Гаджиев считает, что Ганчеренко ещё способен возглавить большую российскую команду

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о работе наставника «Урала» Виктора Ганчаренко.

Напомним, что белорусский специалист возглавил команду из Екатеринбурга в августе нынешнего года, сменив на этом посту Игоря Шалимова. Под руководством Ганчаренко «Урал» не проигрывает на протяжении последних пяти туров подряд, одержав при этом четыре победы.

«Результаты в «Урале» изменились после того, как туда пришёл Ганчаренко. К тому же пришли новые футболисты, но надо было с ними выстроить игру. Это непросто. За короткое время Ганчаренко удалось сделать из 15 игроков команду. Есть все основания признать Виктора Михайловича лучшим тренером октября», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Также 77-летний специалист отметил, что Ганчаренко по силам вновь возглавить топовую российскую команду. Напомним, ранее он работал в ЦСКА и «Краснодаре».

Свой следующий матч «Урал» проведёт в воскресенье, 6 ноября, против «Локомотива». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.