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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газинский сравнял счёт в матче с «Локомотивом»

06 Ноября 2022 • 15:36 Комментировать
Урал
2:2
Локомотив Москва
окончен

В первом воскресном матче 16-го тура Премьер-лиги играют «Урал» и «Локомотив». В начале первого тайма Антон Миранчук завершил прорыв в штрафную точным ударом в правый нижний угол ворот. На 67-й минуте соперник отыграл перевес. После подачи углового Алексей Каштанов нанес удар по воротам, вратарь Даниил Худяков выручил свою команду, но первым на добивании был Юрий Газинский, который и сравнял счет  - 1:1.

На эту минуту «Локомотив» делит 13-е место, а его соперник выходит на чистую 10-ю строчку в таблице. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал Юрий Газинский
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