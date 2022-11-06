Газинский сравнял счёт в матче с «Локомотивом»

В первом воскресном матче 16-го тура Премьер-лиги играют «Урал» и «Локомотив». В начале первого тайма Антон Миранчук завершил прорыв в штрафную точным ударом в правый нижний угол ворот. На 67-й минуте соперник отыграл перевес. После подачи углового Алексей Каштанов нанес удар по воротам, вратарь Даниил Худяков выручил свою команду, но первым на добивании был Юрий Газинский, который и сравнял счет - 1:1.

На эту минуту «Локомотив» делит 13-е место, а его соперник выходит на чистую 10-ю строчку в таблице. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.