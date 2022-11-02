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Маурисио рассказал о сорвавшемся переходе в «Локомотив»

02 Ноября 2022 • 19:46 Комментировать
Урал
...
Локомотив Москва
06.11 14:00

Бывший хавбек петербургского «Зенита» Жозе Маурисио рассказал о сорвавшемся переходе в столичный «Локомотив».

«Слухи о моём возможном переходе в «Локомотив»? Мой агент общался с Николичем, это было достаточно давно. У них был разговор, но тренер на тот момент так и не «проснулся», чтобы забрать меня. Поэтому сделку не закрыли», — заявил бразильский полузащитник, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Отметим, что Маурисио с сентября текущего года является игроком московской «Родины», выступающей в Первой лиге. В составе «Зенита» хавбек взял два трофея, а именно Кубок и Суперкубок России. Также бразилец был футболистом грозненского «Терека».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Жозе Маурисио
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УРАЛ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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