Булыкин подвёл итоги выступлениям клубов РПЛ в первой части сезона

Трёхкратный обладатель кубка России в составе московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал свою оценку выступлениям команд в первой части сезона Российской Премьер-лиги.

Бывший футболист отметил, что по итогам прошедших 15 туров не смог выделить для себя какую-либо команду, которую он мог бы считать открытием. А вот разочаровываться бывшему нападающему сборной России приходилось довольно часто.

«В первую очередь, разочаровал «Локомотив». А кроме него «Торпедо» и «Динамо» могли бы биться за более высокие места», - цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Кроме того, Булыкин считает, что «Зениту» не позволят увеличить отрыв от преследователей после зимнего перерыва.