Черчесов – о «Локомотиве»: «Нужно Сёмина возвращать»

Главный тренер будапештского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказал своё мнение о бывшем наставнике московского «Локомотива» Юрие Сёмине.

«Читаю Юрия Палыча: «Локомотив», проблемы... Ответ-то на поверхности: нужно Сёмина возвращать, чтобы занимал в клубе какую-то должность (какую именно — это к руководству), и таким образом выправлять ситуацию», - цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Юрий Сёмин трижды приводил «железнодорожников» к золотым медалям чемпионата России, с «красно-зелёными» шесть раз выигрывал кубок и три раза - суперкубок страны. Награждён именной звездой на Аллее славы стадиона «Локомотива».