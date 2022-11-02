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Черчесов – о «Локомотиве»: «Нужно Сёмина возвращать»

02 Ноября 2022 • 01:42 Комментировать
Урал
...
Локомотив Москва
06.11 14:00

Главный тренер будапештского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказал своё мнение о бывшем наставнике московского «Локомотива» Юрие Сёмине.

«Читаю Юрия Палыча: «Локомотив», проблемы... Ответ-то на поверхности: нужно Сёмина возвращать, чтобы занимал в клубе какую-то должность (какую именно — это к руководству), и таким образом выправлять ситуацию», - цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Юрий Сёмин трижды приводил «железнодорожников» к золотым медалям чемпионата России, с «красно-зелёными» шесть раз выигрывал кубок и три раза - суперкубок страны. Награждён именной звездой на Аллее славы стадиона «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Станислав Черчесов
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УРАЛ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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