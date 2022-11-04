Магкеев — о словах Баринова: «На его месте я бы оставил такие мысли внутри коллектива»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал слова своего одноклубника Дмитрия Баринова, ранее заявившего, что многие игроки безразличны к той ситуации, которая сейчас сложилась в «Локомотиве».

По мнению Магкеева, Баринову стоило оставить эти разговоры внутри коллектива.

«Это его мнение. Возможно, он говорил на эмоциях... Но на его месте я бы оставил такие мысли для разговора внутри коллектива. Мы обсуждали это с Барой, но подробности не раскрою. Они останутся между нами», — приводит слова Магкеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 15 туров «Локомотив» расположился на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 6 ноября против «Урала». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.