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Чумовая концовка и герой-антигерой Филипенко: «Урал» и «Локомотив» устроили ничью с обменом голами на финише

06 Ноября 2022 • 16:01 Комментировать (1)
Урал
2:2
Локомотив Москва
окончен

В матче шестнадцатого тура Российской премьер-лиги середняк «Урал» принимал аутсайдера «Локомотив».

Протокол игры  
Урал2:2Локомотив Москва
  16'Миранчук Антон (0:1)
(1:1) Газинский Юрий67'  
(2:1) Филипенко Егор90'  
  90'Филипенко Егор (2:2)
Помазун ИльяИллой-Айет ЭммерсонКулаков ДенисБевеев Мингиян 69' (Гогличидзе Лео ( 69') Филипенко ЕгорЕгорычев Андрей 46' (Ранджелович Лазар ( 46') Газинский Юрий 88' (Шатов Олег ( 88') Юшин Александр  57' 59' (Татаринов Евгений ( 59') Сиссе Ибраима 46' (Бикфалви Эрик ( 46') Мишкич Даниэль 46' (Сунгатулин Фаниль ( 46') Каштанов Алексей
Запасные: Герасимов АлексейБыковский ИльяМамин АртёмЖелезнов ЮрийГаджимурадов РамазанАлексеев Никита
Худяков ДаниилБаринов ДмитрийКарпукас АртёмПогостнов Егор  20' 76' (Митай Марио ( 76') Кузьмичёв ИванТикнизян НаирЖивоглядов ДмитрийМарадишвили Константин 85' (Куликов Даниил ( 85') Миранчук АнтонРаконьяц МаркоКамано Франсуа 64' (Керк Джирано ( 64')
Запасные: Ненахов МаксимМампасси МаркБагамаев АбдулаРаков ВадимПопов ДаниилЩетинин МихаилМагкеев СтаниславСавин АндрейМатюнин Никита
06 ноября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

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Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:2. Автогол Егора Филипенко (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:2. Автогол Егора Филипенко (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:1. Гол Егора Филипенко (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:1. Гол Егора Филипенко (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол Юрия Газинского (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол Юрия Газинского (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Антона Миранчука (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Антона Миранчука (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

«Локомотив» после отставки набивших оскомину немецких специалистов Цорна и Циннбауэра сделал маленький шаг вперёд, одержав первую за длительное время победу, – над «Торпедо». Правда, вслед за ней последовали поражения от «Динамо» и ЦСКА. В итоге к матчу с «Уралом» «железнодорожники» подошли на последней невылетной напрямую строчке турнирной таблице – на четырнадцатом месте.

Чтобы вспомнить, когда в предыдущий раз «Локомотив» испытывал такие глобальные проблемы в таблице, надо копаться в истории, а что касается «Урала», то он второй сезон подряд движется по схожему графику. Сначала «шмели» прочно обосновываются в зоне вылета, после чего к экватору чемпионата поднимаются в относительно безопасную часть таблицы, опережая зону стыковых матчей.

Обе команды успели пережить смену тренера, и если в отношении «Урала» понятно, кто там главный тренер, то в отношении «Локомотива» – не очень. Исполняет обязанности Фёдоров, плюс в его штаб были включены более опытные Лоськов и Пашинин. Разговоры о приходе в стан «железнодорожников» из «Пари НН» Галактионова по крайней море на данный момент не нашли официального подтверждения.

«Урал», имевший шестиматчевую победную серию во всех турнирах, то есть комбинированно в чемпионате России и в Кубке страны, в пятнадцатом туре Премьер-лиги осёкся в гостевом матче с «Сочи» – 2:2. В любом случае, думается, «путейцы» отправлялись в Екатеринбург за победой. Даже если отбросить нынешние турнирные расклады, по своему историческому статусу «Локомотив» должен выигрывать в большинстве подобных матчей.

Первый тайм не получился каким-то выдающимся – команды оказались в нём скупы как на удары конкретно в створ, так и вообще на удары по воротам. Правда, при этом московская команда сумела забить гол, и произошло это на семнадцатой минуте. Антон Миранчук обыгрался с Камано в левой полуфланговой зоне, немножко вошёл в штрафную и через касание Помазуна поразил дальний угол (0:1). Это первый гол Антона Миранчука в сезоне с игры, а не с пенальти.

После перерыва «Урал» усилил свои попытки переломить ход встречи. Уже на 49-й минуте подача Ранджеловича с правого фланга таила в себе угрозу для «железнодорожников» – Бикфалви пробил головой в правый угол, откуда мяч вытащил Худяков. К слову, Бикфалви вышел на замену вместо Мишкича, который, по словам комментатора «Матч Премьер», получил в черепно-мозговую травму в столкновении с молодым дебютантом основного состава «Локомотива» Погостновым.

Накопительный эффект уральских кроссов в штрафную площадь гостей сработал на 67-й минуте. Ранджелович навесил справа с углового, Каштанов опасно пробил вторым этажом, Худяков в падении отразил, а Газинский добавил мяч в пустой угол на левой штанге (1:1). Вскоре Худяков не допустил в свои ворота полуподачу-полуудар Бикфалви, а Рандежлович не попал головой в створ после пятки в исполнении Юшина.

После этого «путейцам» удалось сменить вектор игры, повернуть его в противоположную сторону. Тикнизян имел возможность отличиться в эпизоде, похожем на гол Антона Миранчука, но на сей раз Помазун чётко сделал сэйв. В концовке лучше стал смотреться «Урал», и хозяева чуть не добились первой для себя в этом чемпионате волевой победы.

На 90-й минуте Каштанов остро пробил головой и не переиграл Худякова, зато из этого получился голевой угловой: Ранджелович навесил слева, а Филипенко вторым этажом переправил мяч в сетку (2:1). Казалось, уже всё, победа «Урала», но гости были не согласны. Тикнизян обыгрался с Антоном Миранчуком на левом полуфланге, пробил-прострелил, и от Филипенко мяч срезался в ворота екатеринбуржцев (2:2). Филипенко очень быстро превратился из героя в антигероя. «Урал» сыграл вничью второй матч подряд, а «Локомотив» впервые за три последних тура не потерпел поражение.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1)
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ингерман
06 Ноября 2022 в 16:06
ай калхозник не смог урвац пабеду у петикантрапа (ну и рожа у лохомоца).. жаль.. уральскея были лучшее.. будем ждац маскавских в пердиве.. )))
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