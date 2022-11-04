Булыкин: «Урал» — фаворит на бумаге в матче с «Локомотивом»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча «Урал» - «Локомотив».

«Конечно, фаворит на бумаге – «Урал», у них есть хорошие шансы на успех, но «Локомотиву» нужны очки, они приложат все усилия для победы, это будет их мотивировать» — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

По мнению экс-игрока, шансы команд в этой встрече равны, но нельзя исключать победу «Локомотива», ведь когда-то неудачная серия должна прерваться.

«Урал» сыграет с «железнодорожниками» в рамках 16-го тура чемпионата России, встреча состоится 6 ноября, начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.