Антон Миранчук стал автором первого гола в матче «Урал» - «Локомотив»

В первом воскресном матче 16-го тура Премьер-лиги между «Уралом» и «Локомотивом» уже открыт счёт. На 16-й минуте Антон Миранчук на левом краю поля сыграл в пас с Франсуа Камано, проник в штрафную площадь и поразил дальний угол ворот Ильи Помазуна. Счёт стал 1:0 в пользу аутсайдеров РПЛ.

На этот момент московская команда остается в квартете худших команд, но до одного очка сократила отставание от спасительного 12-го места в таблице. «Урал» делит 10-ю строчку, опережая «Локомотив» на два очка.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.