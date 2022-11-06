Наставник «Локомотива» Фёдоров перед матчем с «Уралом»: «Фаворитов заранее не бывает»

И.о. главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Многие эксперты говорят, что сегодня «Урал» в этом матче фаворит. Согласны ли вы и почему?

- Здесь мое согласие ни о чем не говорит, просто мы считаем, что фаворитов заранее не бывает. Есть игры, и сильнее будет тот, кто лучше готов именно в 4 часа по местному времени, тот и будет фаворитом.

- «Урал» стабильно забивает с угловых. Но я думаю, что вы прекрасно видели это отдельно, разбирали и на тренировках готовились?

- Учли этот момент, конечно, уделили внимание в тренировочном процессе

- В каком физическом и психологическом состоянии сейчас находится команда?

- Сюда приехали как раз те, кто готов полностью во всех отношениях выйти и показать хорошую игру.