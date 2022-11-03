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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Педро Габриэл может помочь «Локомотиву» выбраться из этой сложной ситуации»

03 Ноября 2022 • 14:47 Комментировать
Урал
...
Локомотив Москва
06.11 14:00

Луис Фернандо Гарсия, агент игрока «Локомотива» Педро Габриэла, сообщил, что его клиент обеспокоен нынешним положением «железнодорожников» в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, после 15 туров текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата, имея в своём активе 12 набранных очков.

Агент уверен, что 22-летний бразилец способен помочь команде в этой непростой ситуации.

«Что нужно улучшить, чтобы получать больше игрового времени? Это вопрос к тренеру. Думаю, в «Локомотиве» Педро чувствует себя хорошо. Положение «Локомотива»? Это беспокоит каждого игрока. Наверняка Педро может помочь «Локомотиву» выбраться из этой сложной ситуации», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Педро Габриэл провёл в составе «Локомотива» девять игр, забив в них четыре мяча и отдав одну результативную передачу. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 6 ноября против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Педро Габриэл
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