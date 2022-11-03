Магкеев: «Хочу видеть в «Локомотиве» Гвардиолу»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился мнением о том, кого он хотел бы видеть новым главным тренером команды.

Напомним, что после разгромного поражения от «Сочи» (0:4) в матче 12-го тура РПЛ московский клуб покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр вместе со своим тренерским штабом. Его место временно занял российский тренер Андрей Фёдоров.

23-летний футболист признался, что хотел бы видеть в «Локомотиве» нынешнего наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

«Я бы хотел видеть Гвардиолу, но мои желания в клубе не обсуждают. Если серьёзно, то в этом вопросе слишком много нюансов: нужно составить шорт-лист из кандидатов, понять их требования, провести переговоры», — приводит слова Магкеева «Спорт-Экспресс».

Также футболист отказался отвечать на вопрос о возможном назначении нынешнего главного тренера «Пари НН» Михаила Галактионова, заявив, что сейчас в команде никто об этом не думает.

На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в 15 турах. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 6 ноября против «Урала». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.