Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Локомотива» Педро Габриэла, прокомментировал отсутствие игрока в заявке на матч с «Уралом». Встреча 16-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:2.

«Почему Педро Габриэл не попал в заявку на игру с «Уралом»? Я правда не знаю, если бы у него была серьезная травма, я бы знал, а сейчас я не могу ничего ответить вам по поводу его отсутствия в заявке», — заявил Гарсия сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 22-летний бразилец перебрался в «Локомотив» в сентябре этого года. За это время он провел за клуб 9 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 1 ассист.