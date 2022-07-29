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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков не скрывает, что хотел бы вернуться в московский «Спартак»

29 Июля 2022 • 22:21 Комментировать
Ростов
...
Химки
31.07 20:00

Выступающий ныне за «Химки» хавбек Денис Глушаков мечтает о возвращении в московский «Спартак», с которым связаны лучшие годы его карьеры. Глушаков отдал клубу целых шесть лет своей карьеры, а в сезоне 2016/2107, когда «Спартак» стал чемпионом, он был капитаном клуба.  

- Меня спросили, не хочу ли я вернуться в «Спартак» как тренер, я уточнил, а почему меня как игрока не рассматривают? Хотелось бы вернуться в «Спартак», но я не могу говорить наперед, - цитирует Глушакова РИА Новости.

В третьем туре российского чемпионата Премьер-лиги «Химки» сыграют в гостях против «Ростова», матч состоится 31 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Денис Глушаков
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