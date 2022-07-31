​Уткин подаёт, Комличенко забивает – и так третий матч подряд

Незадолго до перерыва «Ростов» открыл счёт в домашнем матче чемпионата России против «Химок». Автором гола стал Николай Комличенко, который точно пробил головой после подачи от Даниила Уткина.

Любопытно, что связка Уткин – Комличенко сработала в третьем матче «Ростова» подряд. В двух предыдущих играх Российской премьер-лиги против «Динамо» и «Локомотива» Комличенко тоже забивал головой после подач от Уткина.

Следить за развитием событий в матче между «Ростовом» и «Химками» во всех красках можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. Подмосковная команда окажется среди лидеров РПЛ, если во втором тайме совершит камбэк и победит.