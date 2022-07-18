В «Химках» рассказали о процессе получения Fan ID

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился информацией о том, когда команда будет оформлять Fan ID.

Терюшков сказал «РБ Спорту», что на этой неделе «Химки» должны подать заявку на паспорт болельщика. Приблизительно 25-26 июля должны подтвердить личности. Для этого команда выберет какой-то МФЦ и вместе его посетит.

Первый раз Fan ID потребуется «Химкам» в матче третьего тура Российской премьер-лиги против «Ростова». Встреча пройдет 31 июля в 20:00 по московскому времени.

В первом туре подмосковный клуб сыграл вничью с действующим чемпионом России «Зенитом» (1:1).