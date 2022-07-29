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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков: В поезде пьём чай и общаемся по душам, дошираки не едим

29 Июля 2022 • 19:21 Комментировать
Ростов
...
Химки
31.07 20:00

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, чем команда занимается во время передвижений на поезде.

«Я уже привык ездить на поездах, но все равно ждем, когда можно будет вновь летать на матчи на самолете. В поезде дошираки не едим, тем более перед игрой. В основном пьем чай, общаемся по душам», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Футболист заявил, что уже нет желания ездить на поезде, можно проехаться один раз, но не более того. В этом раз скоротать время может просмотр фильма, добавил игрок.

«Химки» сыграют в гостях с «Ростовом» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги, игра пройдет 31 июля в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Химки Денис Глушаков
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