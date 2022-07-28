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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ломовицкий озвучил цель «Химок» в новом сезоне

28 Июля 2022 • 08:17 Комментировать
Ростов
...
Химки
31.07 20:00

Хавбек подмосковных «Химок» Александр Ломовицкий поделился ожиданиями от выступления команды в новом розыгрыше российской Премьер-лиги.

«Мы будем идти от матча к матчу с максимальной самоотдачей. У нас самые высокие задачи: выходить на каждую игру и побеждать. Посмотрим, что получится в конце сезона», - передают слова футболиста «Известия».

После двух сыгранных туров чемпионата России на счету «Химок» четыре набранных балла. Подмосковная команда в первом матче сезона расписала мировую с петербургским «Зенитом» (1:1), а затем отпраздновала крупную победу над «Нижним Новогородом» (3:0).

Следующий матч «Химки» проведут в гостях с «Ростовом».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Ломовицкий
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РОСТОВ ХИМКИ
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