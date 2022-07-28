Ломовицкий озвучил цель «Химок» в новом сезоне

Хавбек подмосковных «Химок» Александр Ломовицкий поделился ожиданиями от выступления команды в новом розыгрыше российской Премьер-лиги.

«Мы будем идти от матча к матчу с максимальной самоотдачей. У нас самые высокие задачи: выходить на каждую игру и побеждать. Посмотрим, что получится в конце сезона», - передают слова футболиста «Известия».

После двух сыгранных туров чемпионата России на счету «Химок» четыре набранных балла. Подмосковная команда в первом матче сезона расписала мировую с петербургским «Зенитом» (1:1), а затем отпраздновала крупную победу над «Нижним Новогородом» (3:0).

Следующий матч «Химки» проведут в гостях с «Ростовом».