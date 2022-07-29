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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: «В Ростове-на-Дону будем биться за победу»

29 Июля 2022 • 20:31 Комментировать
Ростов
...
Химки
31.07 20:00

Наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран заверил, что в третьем туре чемпионата российской Премьер-лиги его команда будет сражаться за победу в гостевом матче с «Ростовом», даже несмотря на высокий класс оппонента.

«Химки» удачно начали сезон, сыграв вничью с «Зенитом» и крупно переиграв «Пари НН». Юран верит, что эту тенденцию можно развивать.

- Нас ждет тяжелый матч. Плюс в Ростове жаркая погода. Но мы всё равно рассчитываем только на победу, - заявил наставник «Химок» на телеканале «Матч ТВ».

Матч третьего тура российской Премьер-лиги между «Ростовом» и «Химками» состоится 31 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран
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