В «Химках» рассказали, когда дебютирует Давыдов

Член наблюдательно совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о том, когда за подмосковную команду дебютирует 27-летний нападающий Денис Давыдов, пополнивший состав «Химок» в текущем месяце.

Терюшков сообщил, что в завтрашнем матче против «Ростова» дебют Давыдова болельщикам ждать не стоит. Напомним, что игра состоится в Ростове и начнётся в 20:00 по московскому времени.

«Сейчас он получает игровую практику во второй команде. Он набирает кондиции. В ближайший месяц мы его увидим с основой», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Кроме того, Терюшков подтвердил, что матч с «Ростовом» пропустит и полузащитник Аяз Гулиев.