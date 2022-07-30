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В «Химках» рассказали, когда дебютирует Давыдов

30 Июля 2022 • 17:06 Комментировать
Ростов
...
Химки
31.07 20:00

Член наблюдательно совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о том, когда за подмосковную команду дебютирует 27-летний нападающий Денис Давыдов, пополнивший состав «Химок» в текущем месяце.

Терюшков сообщил, что в завтрашнем матче против «Ростова» дебют Давыдова болельщикам ждать не стоит. Напомним, что игра состоится в Ростове и начнётся в 20:00 по московскому времени.

«Сейчас он получает игровую практику во второй команде. Он набирает кондиции. В ближайший месяц мы его увидим с основой», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Кроме того, Терюшков подтвердил, что матч с «Ростовом» пропустит и полузащитник Аяз Гулиев.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Химки Денис Давыдов Аяз Гулиев Роман Терюшков
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