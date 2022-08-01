Карпин: «Не понимаю, зачем нужен Fan ID, без него было бы 20 тысяч на стадионе»

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин во время общения с журналистами заявил, что не понимает, зачем в российском футболе ввели систему Fan ID. Домашний матч «жёлто-синих» с подмосковными «Химками» посетили всего 5,3 тысячи болельщиков.

«После хороших игр на выезде, если бы не было Fan ID, тысяч 20 было бы 100%. До сих пор не понимаю, зачем это нужно», - приводятся слова специалиста в телеграм-канале «РБ Спорта».

Матч между «Ростовом» и «Химками» завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

После трех сыгранных туров подопечные Карпина набрали пять баллов и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.