Гулиев: Сначала было трудно соблюдать диету Карпина, потом привык

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев прокомментировал диету, которая у него была при наставнике Валерии Карпине.

«Первое время мне было тяжело соблюдать эту диету. Потом привык. Нам привозили специальные продукты. В один период у меня долго держался рабочий вес, но потом он почему-то резко начал падать», — приводит слова Гулиева Sport 24.

Футболист рассказал, что его организм привык к правильному питанию, поэтому обмен веществ ускорился, теперь можно есть практически все, вес при этом не прибавляется.

Напомним, 25-летний игрок перебрался в «Химки» в текущее трансферное окно из тульского «Арсенала» свободным агентом.