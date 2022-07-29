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Гулиев: Сначала было трудно соблюдать диету Карпина, потом привык

29 Июля 2022 • 15:23 Комментировать
Ростов
...
Химки
31.07 20:00

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев прокомментировал диету, которая у него была при наставнике Валерии Карпине.

«Первое время мне было тяжело соблюдать эту диету. Потом привык. Нам привозили специальные продукты. В один период у меня долго держался рабочий вес, но потом он почему-то резко начал падать», — приводит слова Гулиева Sport 24.

Футболист рассказал, что его организм привык к  правильному питанию, поэтому обмен веществ ускорился, теперь можно есть практически все, вес при этом не прибавляется.

Напомним, 25-летний игрок перебрался в «Химки» в текущее трансферное окно из тульского «Арсенала» свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Химки Валерий Карпин Аяз Гулиев
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