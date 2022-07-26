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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Химках» заявили о готовности отпустить Лантратова при одном условии

26 Июля 2022 • 17:14 Комментировать
Ростов
...
Химки
31.07 20:00

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о будущем голкипера подмосковной команды Ильи Лантратова.

Терюшков заявил о готовности отпустить 26-летнего вратаря при условии, что в новом клубе он будет иметь постоянную игровую практику.

«Мы рассчитываем на Лантратова, однако если возникнут предложения, мы обязательно рассмотрим и отпустим его. Главное, чтобы он не сидел на скамейке запасных», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что интерес к Лантратову проявляет «Зенит», но, как позже рассказал главный тренер «Химок» Сергей Юран, переговоры в какой-то момент зашли в тупик, и тема закрылась.

В двух встречах текущего розыгрыша РПЛ Лантратов пропустил один гол и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Роман Терюшков Илья Лантратов Трансферы футбола - лето 2022
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