В «Химках» заявили о готовности отпустить Лантратова при одном условии

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о будущем голкипера подмосковной команды Ильи Лантратова.

Терюшков заявил о готовности отпустить 26-летнего вратаря при условии, что в новом клубе он будет иметь постоянную игровую практику.

«Мы рассчитываем на Лантратова, однако если возникнут предложения, мы обязательно рассмотрим и отпустим его. Главное, чтобы он не сидел на скамейке запасных», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что интерес к Лантратову проявляет «Зенит», но, как позже рассказал главный тренер «Химок» Сергей Юран, переговоры в какой-то момент зашли в тупик, и тема закрылась.

В двух встречах текущего розыгрыша РПЛ Лантратов пропустил один гол и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.