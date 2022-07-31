«Надо засчитывать» - Лапочкин прокомментировал гол «Ростова»

В третьем туре российской Премьер-лиги «Ростов» после двух ничьих в дебюте чемпионата сумел одержать первую победу в сезоне. Это случилось в игре с «Химками». Победу ростовчанам принес гол Николая Комличенко, который многим показался сомнительным из-за подозрений на фол в атаке. Но арбитр Сергей Лапочкин пояснил, почему, на его взгляд, гол был забит корректно.

- Это абсолютно нормальная мужская борьба, которую все хотят видеть на футбольном поле. На мой взгляд, такой гол надо засчитывать, - заявил Лапочкин в эфире «Матч Премьер».

В следующем, четвертом туре российской Премьер-лиги «Ростов» примет дома «Оренбург».