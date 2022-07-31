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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Надо засчитывать» - Лапочкин прокомментировал гол «Ростова»

31 Июля 2022 • 23:53 Комментировать
Ростов
1:0
Химки
окончен

В третьем туре российской Премьер-лиги «Ростов» после двух ничьих в дебюте чемпионата сумел одержать первую победу в сезоне. Это случилось в игре с «Химками». Победу ростовчанам принес гол Николая Комличенко, который многим показался сомнительным из-за подозрений на фол в атаке. Но арбитр Сергей Лапочкин пояснил, почему, на его взгляд, гол был забит корректно.

- Это абсолютно нормальная мужская борьба, которую все хотят видеть на футбольном поле. На мой взгляд, такой гол надо засчитывать, - заявил Лапочкин в эфире «Матч Премьер».

В следующем, четвертом туре российской Премьер-лиги «Ростов» примет дома «Оренбург».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Лапочкин
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окончен Спартак Москва 4:1 Оренбург 1.55 4.20 5.70
окончен Ростов 1:0 Химки
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