Терюшков: «Сейчас покупать иностранных игроков — сродни самоубийству»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о покупке российскими клубами зарубежных игроков.

«Сейчас покупать иностранных игроков — сродни самоубийству», — цитирует Терюшкова Metaratings.

По мнению эксперта, сейчас можно вложить деньги в легионера, он приедет и подпишет договор, а на следующий день соберет вещи и улетит, как защитник «Динамо» Гильермо Варела, и клуб ничего не может сделать с этим из-за решения ФИФА.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила зарубежным игрокам приостанавливать действие своих контрактов с российскими клубами до 30 июня 2023 года.