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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терюшков: «Сейчас покупать иностранных игроков — сродни самоубийству»

27 Июля 2022 • 21:09 Комментировать
Ростов
...
Химки
31.07 20:00

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о покупке российскими клубами зарубежных игроков.

«Сейчас покупать иностранных игроков — сродни самоубийству», — цитирует Терюшкова Metaratings.

По мнению эксперта, сейчас можно вложить деньги в легионера, он приедет и подпишет договор, а на следующий день соберет вещи и улетит, как защитник «Динамо» Гильермо Варела, и клуб ничего не может сделать с этим из-за решения ФИФА.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила зарубежным игрокам приостанавливать действие своих контрактов с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Химки РПЛ Роман Терюшков
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