Защитник «Химок» Филип Дагерстоль, ранее приостановивший контракт с подмосковным клубом, продолжит карьеру в «Лехе», сообщает официальный сайт польского клуба.

Шведский футболист заключил с клубом из Познани однолетнее соглашение.

Вторую часть минувшего сезона 25-летний футболист провёл на правах аренды в «Норрчёпинге», не отметившись результативными действиями в 11 проведённых встречах за шведскую команду.

Дагерстоль перешёл в «Химки» в январе 2021 года. Всего в составе подмосковной команды защитник провёл 27 матчей, в которых не сумел отличиться результативными действиями.