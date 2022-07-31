Юран: «Первая домашняя игра, естественно, «Ростов» агрессивно будет играть»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Сегодня нет в составе Руденко и Филина. Какое у них состояние, насколько их потери могут сказаться на качестве игры?

- У нас есть другие футболисты, поэтому есть кое-какие задумки. Готовились к «Ростову». Естественно, в первую очередь отталкивались от «Ростова». Предполагали, что первая домашняя игра, естественно, агрессивно будут играть, то, что они всегда делали. У Филина есть микроповреждение, поберегли его, оставили, а Руденко здоров. Поэтому увидите его на поле сегодня.