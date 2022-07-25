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Юран: Я помогу Давыдову вернуться в большой футбол

25 Июля 2022 • 15:25 Комментировать
Ростов
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Химки
31.07 20:00

Наставник «Химок» Сергей Юран заявил, что готов помочь нападающему Денису Давыдову вернуться в большой футбол.

«Мы с ним поговорили в первый день первого сбора: «Если у тебя есть желание вернуться в большой футбол — я тебе помогу. Если его нет — давай даже не будем пробовать. Обмануть меня не получится», — приводит слова Юрана Sport 24.

Тренер сообщил, что футболист готов работать, но нужно время, чтобы вернуться на свой уровень, если Давыдов продолжит хорошо тренироваться, то, возможно, получит свой шанс уже в ближайших матчах.

Напомним, 27-летний форвард перешел в «Химки» в текущее межсезонье на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Денис Давыдов
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